«Рубин» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 21 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся казанский «Рубином» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались 19 февраля этого года в товарищеском матче. Тогда казанцы одержали победу со счётом 2:0. В РПЛ «Рубин» и ЦСКА в предыдущий раз играли друг с другом в сезоне-2021/2022. В первом круге «Рубин» выиграл со счётом 1:0, во втором круге армейцы просто уничтожили соперников — 6:1.

В данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.