Евгений Морозов: у «Локомотива» стоит задача войти как минимум в тройку

Защитник московского «Локомотива Евгений Морозов рассказал о задачах команды на текущий сезон чемпионата России.

«До второго места два очка, есть ли шансы побороться за серебро? Конечно. У нас стоит задача войти как минимум в тройку и забраться как можно выше. По атмосфере в раздевалке, по тому, как мы играем, бьёмся и добываем результат, думаю, можем побороться.

За первое место с «Краснодаром»? Конечно. Мы с ними играли, и не могу сказать, что они нас сильно переигрывали. Со всеми можно побороться. Явного фаворита в сезоне, на мой взгляд, нет», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. Лидирует «Краснодар» (27).