«Компьютеры — главная сложность для нас». Сычёв — об обучении на тренера

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал об обучении на тренера.

«У нас идеальная команда обучения, всё проходит в доброжелательной атмосфере, с шутками и иронией, но вместе с тем идёт постоянный диалог насчёт футбола. Потому что много практического опыта, постоянно разбираем какие-то моменты, спорим друг с другом, то есть очень живо и интересно, а самое главное — позитивно. Нет такой рутины, когда у тебя моральная усталость от информации, хотя её очень много.

С компьютером — да, на начальном этапе очень сложно было, потому что работать на практике намного привычнее. А здесь нужно сделать всё в формате презентации. Если бы мы были из другого поколения, то легче было бы, а так осваиваем, ничего сложного нет, главное — время. Но компьютеры — главная сложность для нас», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Отмечается, что обучение закончится в сентябре 2024 года, Сычёв получит категорию «А».