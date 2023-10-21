Источник: «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Виктором Осимхеном

Английский «Ливерпуль» достиг устной договорённости с нигерийским нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Об этом сообщает журналист Вальтер де Маджо.

«Наполи» и Осимхен достигли соглашения о продлении контракта, но затем Календа (агент игрока — Прим. «Чемпионата») и Виктор нарушили своё слово. Что случилось? Включился ещё один клуб из АПЛ. Я говорю о «Ливерпуле».

Английский клуб и Осимхен уже достигли устной договорённости. Позвольте мне уточнить: соглашения будут заключаться между «красными» и игроком, в них не будет участвовать «Наполи». Я надеюсь, что Аурелио Де Лаурентис сможет удержать Виктора Осимхена хотя бы до июня, но мы не можем быть в этом уверены», — сообщил де Маджо.

Контракт нигерийского нападающего с неаполитанцами истекает 30 июня 2025 года. 24-летний игрок перешёл в итальянский клуб осенью 2020 года из французского «Лиона» за € 75 млн. В этом сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн.