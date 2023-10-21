Бородюк: у «Динамо» мало характерных футболистов, которые понимают, за какой клуб играют

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о «Динамо» и «Локомотиве» в преддверии противостояния команд в 12-м туре РПЛ.

«В «Динамо» с точки зрения бюджета, инфраструктуры, трансферов и прочего для футболистов всё создано. Теперь вопрос требования к игрокам. Они должны понимать, за какой клуб они выступают. Должны быть требования от тренера к игрокам. «Динамо» должно заявлять о борьбе за первое место. Тогда это будет позитив для футболистов, которые должны это понимать.

У «Динамо» мало характерных футболистов, которые понимают, за какой клуб выступают. Иначе по потенциалу команда смогла бы находиться в лидирующей группе. А сейчас они играют нестабильно. В средней линии не хватает характера, интенсивности.

Если команда («Локомотив». — Прим. «Чемпионата») выигрывает последние 15 минут матча, это говорит, что она проделала хорошую работу на сборах. Баринов должен прибавлять, быть лидером. Но какие‑то матчи получаются у него, они неплохие, а какие‑то выходят провальными», — сказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет с «Динамо» сегодня, 21 октября. Встреча будет проходить на «РЖД Арене» и начнётся в 16:30 мск.

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