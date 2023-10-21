Защитник «Локо» Морозов: «Зенит» стал попроще, они не выглядят явными фаворитами

Защитник московского «Локомотива Евгений Морозов высказал мнение о результатах «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России.

«Не провален, но по сравнению с предыдущими годами попроще. Сейчас вообще чемпионат очень выровнялся, каждый может обыграть каждого.

Стали ли неожиданностью такие результаты «Зенита»? Ну да. Думаю, Малком многое решал, сколько он забивал, делал большую работу. И «Зенит» никогда не был непобедимым. У них была сумасшедшая атака в лице Малкома, который всегда ставил точку, но в обороне они никогда не были безупречны.

У них есть какой-то внутрикомандный спад. Не знаю, с чем это связано. У них оборона достаточно серьёзно поменялась. Возможно, им нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень. Пока они не выглядят явными фаворитами», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».