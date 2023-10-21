Бородюк: ЦСКА всегда будет фаворитом, как такие великие клубы, как «Динамо» и «Зенит»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о московском ЦСКА в преддверии матча 12-го тура РПЛ с «Рубином».

«Не думаю, что для ЦСКА могут быть проблемы. Но команда может провалить матч, а может сыграть и хорошо. «Рубин» же дома достаточно неплохо играет.

ЦСКА сделал определённые трансферы, непонятно пока, точечные или удачные, этих ли футболистов хотел Владимир Федотов. Игроки вырывают ничьи. Им можно два‑три матча выиграть и войти в лидирующую группу. А можно потерять очки, которых не хватит для нахождения в лидирующей группе. ЦСКА — это бренд. Он после первой части чемпионата, возможно, купит ещё игроков. У них для этого всё есть. ЦСКА всегда будет фаворитом, как такие великие клубы, как «Динамо» и «Зенит». У них есть определённый имидж. Эти клубы должны быть в верхней части турнирной таблицы», — сказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».