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Радослав Батак: Эраковичу нужно время, в России каждая игра — дерби

Радослав Батак: Эраковичу нужно время, в России каждая игра — дерби
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Сербский тренер Радослав Батак поделился мнением о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Страхине Эраковиче.

«Страхине нужно больше времени на адаптацию. Это молодой игрок, он впервые выступает за рубежом. В России футбол намного быстрее, чем в Сербии, уровень намного выше. В «Црвене Звезде» у него получалось три-четыре дерби в год, а в РПЛ каждая игра [как] дерби, каждый соперник сильный. [Вспомните], когда Видич перешёл из «Спартака» в Англию, ему потребовалось год-полтора, чтобы адаптироваться и почувствовать себя своим», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

В текущем сезоне Эракович принял участие в 12 играх за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока — € 9 млн.

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