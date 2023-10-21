Андрей Чернышов: включение белорусских команд в РПЛ пошло бы на пользу обеим сторонам

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России.

«Включение белорусских команд в РПЛ? Сейчас создалась такая ситуация, что мы не играем в еврокубках, наша сборная тоже не может выступать ни в каких отборочных матчах. Нужно искать какие-то новые формы. Пока ситуация складывается так, почему бы не ввести в РПЛ некоторые ведущие белорусские команды? Думаю, что это было бы интересно, пошло бы нашему футболу на пользу. Знаю, что в Беларуси хорошие клубы с хорошей инфраструктурой, стадионами, базами. Конечно, в последнее время у них упал материальный уровень и уровень футбола — но если бы они вошли в состав нашего футбола, то у них всё это повысилось бы. Страна хорошая, там всё культурно и чисто. Это неплохой шаг для создания такой совместной лиги.

Как на это посмотрит УЕФА? Я сейчас вообще не понимаю, какое отношение мы имеем к УЕФА. Они нас дисквалифицировали. Мы вроде есть в УЕФА, а вроде нас там и нет. Только допустили детей до международных соревнований с большими ограничениями — сразу отменили это решение. Россия в УЕФА, но ничего там делать не может. Конечно, какие-то консультации должны быть, какую-то позицию они выскажут на этот счёт. У нас такие глобальные решения принимаются после консультации с президентом, поэтому, наверное, есть какое-то одобрение и понимание этого процесса», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.