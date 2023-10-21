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«Только за». Григорий Иванов — о возможном включении белорусских клубов в РПЛ

«Только за». Григорий Иванов — о возможном включении белорусских клубов в РПЛ
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России по футболу.

«Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы. Почему нет? Настал момент, когда Премьер‑Лигу надо расширять. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», — приводит слова Григория Иванова «Матч ТВ».

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что ведётся работа по включению клубов из Беларуси в список участников чемпионата России. По его словам, в России ждут предложений от Беларуси по клубам, а затем это будет обсуждаться с Российским футбольным союзом (РФС).

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