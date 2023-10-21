Игрок «Ромы» Эль-Шаарави выступил с заявлением по поводу обвинений в нелегальных ставках

Форвард итальянской «Ромы» Стефан Эль-Шаарави опубликовал заявление о ситуации с обвинениями в нелегальных ставках.

«Я не тот человек, который любит выставлять себя напоказ — но то, что произошло за последние несколько дней, переходит черту. Считаю, что меня всегда ценили за мою преданность работе в этом виде спорта, который я люблю.

Несмотря на это, я вынужден защищать себя, став жертвой тех, кто обвиняет меня в совершении действий, которые я по своей природе никогда не мог совершить. И любой, кто хоть немного меня знает, понимает это. Никогда не судите, основываясь на слухах, не слушайте людей без подтверждённых фактов, не комментируйте, подпитывая распространение ложных новостей, не имея доказательств. Поверьте мне: когда вы оказываетесь на другой стороне, это действительно больно», — написал Эль-Шаарави в социальной сети.