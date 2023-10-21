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«Оренбург» — «Факел»: Альшин открыл счёт на 35-й минуте

«Оренбург» — «Факел»: Альшин открыл счёт на 35-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 35'     1:1 Воробьёв – 76'     1:2 Моцпан – 90+2'    

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. Он точно пробил со штрафного, отправив мяч в ворота Николая Сысуева впритирку со штангой — 1:0.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. «Факел» находится на 15-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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