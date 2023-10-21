«Оренбург» — «Факел»: Альшин открыл счёт на 35-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. Он точно пробил со штрафного, отправив мяч в ворота Николая Сысуева впритирку со штангой — 1:0.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. «Факел» находится на 15-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).