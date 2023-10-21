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Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»

Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»
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Экс-игрок московского «Динамо» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от дерби бело-голубых с «Локомотивом».

«Мы всегда ждём от игр московских клубов очень напряжённой и интересной борьбы, хорошего и качественного футбола. Я надеюсь, что и в этот раз «Локомотив» и «Динамо» нас порадуют, что болельщики придут. Уже достаточно много туров сыграно в чемпионате России, чтобы начать показывать этот интересный футбол. Я думаю, что этот матч должен быть зрелищным, с обилием голов и опасных моментов. Не скажу, что одна из команд по уровню сейчас выше другой. «Локомотив» провёл несколько неплохих матчей, но были и невнятные отрезки. То же самое и у «Динамо». Сейчас эти команды находятся на одном уровне», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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