Врач ЦСКА рассказал, почему Набабкин и Глебов не сыграют с «Рубином»

Врач московского ЦСКА Филипп Чубаровский рассказал, почему футболисты команды Кирилл Набабкин и Кирилл Глебов не примут участия в предстоящей встрече 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Сегодня в Казань не приехали Кирилл Глебов и Кирилл Набабкин. У Кирилла Анатольевича в недельном микроцикле возникли небольшие проблемы с одной из групп мышц, но в ближайшее время мы ожидаем увидеть его в общей группе. У Кирилла Глебова случилась травма в расположении сборной, он повредил внутреннюю боковую связку коленного сустава. Его восстановление займёт около трёх недель», — приводит слова Чубаровского пресс-служба ЦСКА.

Напомним, встреча пройдёт сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.