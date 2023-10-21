Бородюк поддержал решение Карасёва показать жёлтую карточку Маркову за фол на Флорентине

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал эпизод с фолом нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова на полузащитнике «Оренбурга» Габриэле Флорентине. Марков грубо наступил шипами на ногу Флорентина. Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Здесь сложный момент. Борьба была. Жёлтую дал — нормально. Не стал игру ломать. Думаю, не было целенаправленной атаки. Он хотел сыграть в мяч. Ситуация 50 на 50», — сказал Бородюк в эфире телеканала «Матч Премьер».

В эти минуты идёт второй тайм встречи. «Факел» лидирует со счётом 1:0 благодаря голу российского нападающего Ильнура Альшина. Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.