Бородюк поддержал решение Карасёва показать жёлтую карточку Маркову за фол на Флорентине
Поделиться
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал эпизод с фолом нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова на полузащитнике «Оренбурга» Габриэле Флорентине. Марков грубо наступил шипами на ногу Флорентина. Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«Здесь сложный момент. Борьба была. Жёлтую дал — нормально. Не стал игру ломать. Думаю, не было целенаправленной атаки. Он хотел сыграть в мяч. Ситуация 50 на 50», — сказал Бородюк в эфире телеканала «Матч Премьер».
В эти минуты идёт второй тайм встречи. «Факел» лидирует со счётом 1:0 благодаря голу российского нападающего Ильнура Альшина. Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Комментарии
- 21 октября 2023
-
14:13
-
13:59
-
13:58
-
13:48
-
13:47
-
13:42
-
13:40
-
13:38
-
13:38
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:45
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:15
-
12:07
-
12:02
-
11:47
-
11:44
-
11:32
-
11:25
-
11:20
-
11:20
-
11:08
-
11:00
-
10:58
-
10:56
Партнерский контент