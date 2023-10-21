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«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на мерсисайдское дерби

«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на мерсисайдское дерби
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Сегодня, 21 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Диас, Жота.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брэнтуэйт, Янг, Дукуре, Харрисон, Макнил, Гарнер, Онана, Калверт-Льюин.

В двух очных встречах прошлого сезона АПЛ «Эвертон» не смог поразить ворота «Ливерпуля». В матче 6-го тура была зафиксирована ничья — 0:0. А в 23-м туре сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа — 2:0.

После восьми сыгранных туров на счету «Ливерпуля» 17 очков, команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Эвертон» с семью очками на 16-й строчке.

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Источник: «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Виктором Осимхеном
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