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Арбитр Федотов: Карасёв ошибся, не показав красную карточку игроку «Факела» Маркову

Арбитр Федотов: Карасёв ошибся, не показав красную карточку игроку «Факела» Маркову
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче «Оренбург» — «Факел», в котором судья Сергей Карасёв не показал красную карточку нападающему воронежцев Евгению Маркову.

«Эпизод в матче «Оренбург» — «Факел» — показ прямой красной карточки игроку «Факела» Маркову. Это ошибка Карасёва и VAR, который обязан был вмешаться в эпизод. VAR должен был указать, что это очевидная ошибка. Всех деталей Карасёв мог и не рассмотреть, хотя находился в идеальной позиции. Он должен был видеть место попадания. Игрок не успевает и не мог сыграть в мяч. Прямая нога, открытые шипы, место попадания. Можно было нанести травму, начиная от голеностопа и заканчивая коленом. Просто игрок «Оренбурга» полежал и решил дальше побежать — не тому игроку попали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Фото: Кадр трансляции «Матч Премьер»

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