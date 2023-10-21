Экс-зампред БФФ: УЕФА не согласует участие белорусских клубов в РПЛ

Бывший первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (БФФ) Сергей Сафарьян отреагировал на слова министра спорта России Олега Матыцина о возможном включении футбольных клубов Беларуси в чемпионат России по футболу.

«Сложный вопрос, учитывая ситуацию с допуском клубов к еврокубкам. На мой взгляд, это может негативно сказаться на белорусских клубах в этих турнирах. Когда я работал в федерации, было так: при желании двух ассоциаций провести совместный чемпионат, как правило, нужно было согласовать это с УЕФА. В нынешней ситуации тяжело представить, как может идти подобное обсуждение с УЕФА.

Было бы интересно участие белорусских команд в РПЛ? Да, интересно. Но возникает вопрос национальных чемпионатов. Если это условная совместная премьер‑лига, и она создается над национальными чемпионатами, то кто будет чемпионом своих стран, кто будет представлять страну в еврокубках?

Каким образом должен происходить допуск к российским турнирам? Скорее, это вопрос расширения лиги. Если кого‑то допускать до участия в РПЛ вне очереди, это будет неэтично со спортивной точки зрения. Как и в случае вылета команды в низший дивизион, спортивный принцип должен главенствовать.

Захочет ли какой‑либо из клубов играть в Первой лиге и летать из Минска в Хабаровск? Если смотреть на КХЛ, то данный вопрос решаем. Посмотрите, какой популярностью пользуется минское «Динамо» в КХЛ, поэтому подобное в футболе можно организовать с учётом всех сложностей», — приводит слова Сафарьяна «Матч ТВ».