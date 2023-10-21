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Оренбург — Факел 1:2, результат матча 12-го тура РПЛ 21 октября 2023 года

«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» благодаря пенальти на 90+2-й минуте
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Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

На 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв. В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но успел первым на добивание — 2:1.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 12 матчей. «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 35'     1:1 Воробьёв – 76'     1:2 Моцпан – 90+2'    
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