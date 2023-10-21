Дьяков: от включения белорусских клубов в российские лиги никакого толку не будет

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России по футболу.

«В Беларуси сейчас из топ-клубов [есть] только минское «Динамо». Несколько лет назад были ещё солигорский «Шахтёр» и БАТЭ. Были две-три команды, которые могли бы играть в РПЛ, а остальные — уровень Второй и Первой лиг. Поэтому не знаю, есть ли смысл делать, например, какой-то общий чемпионат. Можно было бы устраивать турнир, который был раньше — Кубок Содружества. А от соединения двух чемпионатов никакого толку не будет.

Для Беларуси это было бы на пользу, потому что их команды присоединились бы к чемпионату, который сильнее. Но надо учитывать размеры России. В Беларуси все выезды на автобусах, а во Второй и Первой лигах колоссальные расстояния. Какие бюджеты должны быть у клубов? Вопрос в том, потянут ли белорусские клубы такие затраты», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.