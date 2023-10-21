Арсен Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Мальоркой»

В матче 10-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Начало игры — в 15:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Субельдия, Элустондо, Пачеко, Захарян, Мерино, Субименди, Мендес, Оярсабаль, Фернандес.

«Мальорка»: Райкович, Гонсалес, Вальент, Настасич, Лато, Копете, Санчес, Кошта, Родригес, Мурики, Ларин.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. «Мальорка» находится на 17-й строчке, заработав восемь очков.