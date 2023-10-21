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Дьяков: думаю, в матче «Локомотив» — «Динамо» нас ждёт результативная ничья

Дьяков: думаю, в матче «Локомотив» — «Динамо» нас ждёт результативная ничья
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Локомотивом».

«Матч «Локомотива» и «Динамо» – это большая вывеска, потому что это дерби. Команды сейчас находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. После сборных всегда не знаешь, чего ждать от таких матчей. Кто-то долго, а кто-то быстро добирался до клуба, у кого-то может быть повреждение. Непонятно, в каких кондициях команды подойдут у игре.

«Локомотив» играет дома при своих болельщиках, поэтому, возможно, им будет полегче. Наверное, они должны поактивнее играть, чтобы победить — но посмотрим, что Личка предложит. Думаю, нас ждёт результативная ничья, где-то 1:1», — приводит слова Дьякова Metaratings.

«Локомотив» сыграет с «Динамо» сегодня, 21 октября. Встреча будет проходить на «РЖД Арене» и начнётся в 16:30 мск.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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