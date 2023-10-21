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Медведев: появление одного-двух хороших белорусских клубов пошло бы на пользу и нам, и им

Медведев: появление одного-двух хороших белорусских клубов пошло бы на пользу и нам, и им
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова министра спорта России Олега Матыцина о возможном включении футбольных клубов Беларуси в чемпионат России по футболу.

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны. Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», — приводит слова Медведева Sport24.

В Высшей лиги Беларуси выступает 15 команд. В данный момент турнирную таблицу этого чемпионата возглавляет минское «Динамо», набравшее 54 очка по итогам 22 проведённых матчей. На второй позиции находится «Неман», топ-3 замыкает «Торпедо-БелАЗ».

Ранее своё мнение на эту тему высказал бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.

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