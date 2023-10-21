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Игрок «Рубина» Кабутов: наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет

Игрок «Рубина» Кабутов: наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет
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Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал отменённый гол сербского игрока клуба Николы Чумича во встрече 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

«Отменённый гол? Не понимаю решения арбитра, я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет. Если мы сегодня не возьмём три очка, будет обидно», — сказал Кабутов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, встреча проводится на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва
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