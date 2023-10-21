Деограсия — о матче с «Факелом»: футбол может быть иногда несправедлив и жесток

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от «Факела» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мне не понравился первый тайм, не хватало дисциплины в плане тактики. В перерыве исправили ошибки. Не считаю, что мы проиграли заслуженно. Но футбол может быть иногда несправедлив и жесток», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв. В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но первым успел на добивание — 2:1.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков за 12 матчей. «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).