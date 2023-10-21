Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену в матче с «Оренбургом» и был отстранён

Защитник «Факела» Игорь Калинин отказался выйти на замену в матче 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.

Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», — написано в заявлении «Факела».

В составе «Факела» отличились Ильнур Альшин и Никита Моцпан. За «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв.