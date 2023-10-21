Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену в матче с «Оренбургом» и был отстранён

Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену в матче с «Оренбургом» и был отстранён
Комментарии

Защитник «Факела» Игорь Калинин отказался выйти на замену в матче 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.

Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», — написано в заявлении «Факела».

В составе «Факела» отличились Ильнур Альшин и Никита Моцпан. За «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв.

Материалы по теме
«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» благодаря пенальти на 90+2-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android