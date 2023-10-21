«Локомотив» — «Динамо»: стартовые составы команд

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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Баринов, Самошников, Пиняев, Тикнизян, Глушенков, Дзюба.

«Динамо»: Лещук, Даса, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Гагнидзе, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Лесовой, Смолов.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Динамо» на выезде победило «Локомотив» со счётом 3:1, а во втором круге бело-голубые дома уступили — 2:4.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).