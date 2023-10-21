Никита Ковальчук прокомментирует матч «Арис» — «Этникос»

В матче 8-го тура чемпионата Кипра встретятся «Арис» и «Этникос». Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Встречу прокомментирует Никита Ковальчук. Трансляция будет доступна по ссылке.

Команды ранее встречались в сезоне-2021/2022 чемпионата Кипра. «Арис» одержал две победы: в матче первого круга со счётом 3:0, а во втором круге — 2:1.

В прошлом туре «Арис» обыграл «Анортосис» со счётом 3:2, а «Этникос» победил АЕЛ — 1:0.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2023/2024. Команда Алексея Шпилевского набрала 14 очков после семи матчей. «Этникос» располагается на девятой строчке, заработав восемь очков. Лидирует «Аполлон» (15).