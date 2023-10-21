«Челси» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Арсенал» дважды обыграл «Челси»: в матче первого круга со счётом 1:0, а во втором круге — 3:1.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм Хотспур» (20).