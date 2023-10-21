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В «Факеле» отреагировали на отказ Калинина выходить на замену в матче с «Оренбургом»

В «Факеле» отреагировали на отказ Калинина выходить на замену в матче с «Оренбургом»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал отказ защитника Игоря Калинина выходить на замену в матче 12-тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась победой воронежцев со счётом 2:1.

«В официальном заявлении по поводу Калинина всё есть. Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека. Сейчас он отстранён. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе «Факела» отличились Ильнур Альшин и Никита Моцпан. За «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков за 12 матчей. «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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