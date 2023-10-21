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«Ливерпуль» — «Эвертон»: Салах открыл счёт с пенальти

«Ливерпуль» — «Эвертон»: Салах открыл счёт с пенальти
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В эти минуты проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Салах – 75'     2:0 Салах – 90+7'    
Удаления: нет / Янг – 37'

На 75-й минуте Мохамед Салах открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

В двух очных встречах прошлого сезона АПЛ «Эвертон» не смог поразить ворота «Ливерпуля». В матче 6-го тура была зафиксирована ничья — 0:0. А в 23-м туре сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа — 2:0.

После восьми сыгранных туров на счету «Ливерпуля» 17 очков, команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Эвертон» с семью очками на 16-й строчке.

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