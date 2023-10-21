«Ливерпуль» — «Эвертон»: Салах открыл счёт с пенальти

В эти минуты проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте Мохамед Салах открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

В двух очных встречах прошлого сезона АПЛ «Эвертон» не смог поразить ворота «Ливерпуля». В матче 6-го тура была зафиксирована ничья — 0:0. А в 23-м туре сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа — 2:0.

После восьми сыгранных туров на счету «Ливерпуля» 17 очков, команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Эвертон» с семью очками на 16-й строчке.