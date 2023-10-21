Галактионов высказался о выборе Митая и отстутствии Тикнизяна в составе на матч с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о составе команды на матч 12-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 21 октября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Как прошли сборы без «сборников»? Стандартная практика, не в первый раз мы встречаемся с отсутствием большого количества наших игроков, которые выступают в национальных командах. Те ребята, которые остались в команде, хорошо поработали.

В центре поля сыграет Митай, почему такой выбор? Он в хорошем психологическом и эмоциональном состоянии приехал после игр сборной, достаточно качественно и уверенно сыграл. Поэтому мы считаем, что он может принести пользу. Понятно, что игра покажет, как это будет выглядеть. Мы с ним говорили, постараемся реализовать те моменты, которые готовили.

Тикнизян не в старте, причина в матче за сборную или в чём‑то ещё? Нет, он поздно приехал, провёл одну разминку, готовится выйти по ходу матча. На его месте сегодня Сергей Пиняев, который хорошо проявил себя в играх за сборную и приехал в хорошем эмоциональном и физическом состоянии», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».