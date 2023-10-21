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Тарханов: у ЦСКА было достаточно моментов, чтобы забить в игре с «Рубином»

Тарханов: у ЦСКА было достаточно моментов, чтобы забить в игре с «Рубином»
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал матч 12-го тура РПЛ между армейцами и казанским «Рубином» (0:0).

«Надо быть в команде, чтобы понимать, почему такие результаты. У ЦСКА было достаточно моментов, чтобы забить в игре с «Рубином». Обляков в последний момент не забил. Но и у «Рубина» были хорошие моменты. У команды опытный тренер, игроки, но что-то не получается. Не могу сказать, что не хотят играть. Федотов говорил, что есть проблемы с реализацией. Это связано с мастерством, которого, наверное, где-то не хватает», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам матча ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. «Рубин» остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.

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