Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» победу в мерсисайдском дерби

Сегодня, 21 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми голами. На 36-й минуте защитник «Эвертона» Эшли Янг получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во второй половине встречи гостям удавалось отражать атаки «Ливерпуля» вплоть до 75-й минуты, когда арбитр матча Крэйг Поусон поставил пенальти в ворота Джордана Пикфорда. 11-метровый удар уверенно реализовал Мохамед Салах. На 90+8-й минуте Салах оформил дубль.
Эта победа позволила «Ливерпулю» набрать 20 очков и догнать по этому показателю «Тоттенхэм» и «Арсенал», занимающих первые две строчки таблицы. В активе «Эвертона» восемь очков. «Ириски» расположились на 16-м месте.
- 21 октября 2023
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