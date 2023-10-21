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Рашид Рахимов прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ

Рашид Рахимов прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от игры 12-го тура РПЛ с ЦСКА. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Покричал ли на ребят после матча? Нет, а чего кричать? Они же не специально не реализовывали моменты. Я им говорил, что нужно реализовывать свои шансы, особенно те, что были в первом тайме, где мы три‑четыре момента имели. По игре нет вопросов, ребята сыграли очень хорошо.

Показалось, что в середине второго тайма немного подвинулись к своим воротам? Нет, просто начались какие‑то потери, после которых мы попадали под это давление. У нас был технический брак, ошибки… В целом так случается в каждой игре. Во втором тайме до 75‑й минуты мы ничего не давали создать. Я говорил ребятам, что нельзя терять организацию и хладнокровие. ЦСКА тоже мог забить свои моменты.

К сожалению, на сегодняшний день у нас Даку безальтернативный игрок. Мы видим, что он заряжен, очень здорово добавил. Естественно, для нас это важное звено», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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