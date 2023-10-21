Непомнящий: ЦСКА играет в приятный для глаза футбол, но всегда с какими-то проблемами

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — ЦСКА (0:0).

«Одна победа ЦСКА в восьми матчах — такое бывает в жизни команды. У армейцев сегодня две проблемы: игра в обороне и реализация. Не только в матче с «Рубином», но и в остальных матчах ЦСКА многое позволяет сопернику, потому что не хватает центральных защитников. Видимо, это будет продолжаться ещё долго. А в нападении нет завершения. Говорят, что в таких случаях нужно больше работать, но это не тренируемое качество. Но не нужно рвать волосы на голове: здесь как раз нужна трезвость мышления.

Не считаю, что у ЦСКА есть повод для переживания, потому что дело в комплектовании. А это не зависит от тренеров или игроков. ЦСКА играет в приятный для глаза футбол, но всегда с какими-то проблемами», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.