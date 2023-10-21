Радимов: здорово, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом». Сейчас в Европу сложно уехать

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новость о продлении контракта полузащитника Андрея Мостового с сине-бело-голубыми.

«Мостовой – молодой футболист, с перспективой, игрок сборной, он очень важен для «Зенита». Андрей – один из ключевых футболистов команды двух последних сезонов. Очень здорово, что он нашёл контакт с петербургским клубом и продлил контракт. Плюс я хорошо знаю Мостового, он играл у меня ещё в «Зените-2». Он стремится прогрессировать, и я думаю, что он не остановится в своём росте.

Да, он говорил, что мечтает уехать играть в Европу, но с такой политической ситуацией вообще тяжело понять, что будет дальше. Всё изменится, когда вернутся еврокубки, от этого много будет зависеть. Да, Кузяев уехал в «Гавр», но тут человек просто принял такое решение», — приводит слова Радимова Metaratings.

Напомним, «Зенит» во вторник, 10 октября, объявил о продлении соглашения с Мостовым до конца сезона‑2027/2028. Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.