Файзуллаев — о матче с «Рубином»: у нас было три явных момента забить, но не получилось

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что у его команды было три голевых момента в матче МИР Российской Премьер‑Лиги с казанским «Рубином» (0:0), однако их не удалось реализовать.

«Хотели выиграть, но нам чего‑то не хватает для реализации моментов. У нас было три явных момента забить, но не получилось. Будем работать над собой, чтобы их реализовывать. Чтобы побеждать, нужно забивать. Не знаю, с чем связана серия из ничейных результатов, нужно продолжать работать, — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

После матча Аббосбек, по мнению эксперта «Матч-Премьер», был признан лучшим игроком встречи. После 12 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 18 очками. «Рубин» находится на 10-м месте с 13 очками.