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Рашид Рахимов не понял решение арбитра отменить гол «Рубина» в матче с ЦСКА в РПЛ

Рашид Рахимов не понял решение арбитра отменить гол «Рубина» в матче с ЦСКА в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что не понял решение главного арбитра матча Павла Кукуяна отменить гол казанцев в ворота ЦСКА в первом тайме матча 12-го тура РПЛ. Напомним, команды сыграли вничью — 0:0.

«Разговоры о судействе стали неотъемлемой частью футбола. Есть VAR, его нужно смотреть… Если думать только о судействе, то можно совсем потерять управление. Не нужно концентрироваться на этом. Но у меня есть вопрос, почему в этом моменте попадание мяча в руку было расценено как нарушение правил? Мяч же отскочил от лица в руку. Понимаю, что если сразу в руку, то ноль вопросов», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам матча ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. «Рубин» остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.

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