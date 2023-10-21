«Манчестер Сити» — «Брайтон»: «горожане» увеличили преимущество в счёте

В эти минуты проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

«Горожане» смогли отметиться быстрым голом. На седьмой минуте отличился форвард хозяев — Хулиан Альварес, забивший с передачи Жереми Доку. На 19-й минуте «Сити» упрочил лидерство благодаря голу нападающего Эрлинга Холанда — 2:0.

«Манчестер Сити» находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков после восьми проведённых матчей. «Брайтон» располагается на шестой строчке, у команды 16 очков. Лидирует в АПЛ на данный момент «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков после девяти туров.