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«Манчестер Сити» — «Брайтон»: «горожане» увеличили преимущество в счёте

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: «горожане» увеличили преимущество в счёте
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В эти минуты проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Альварес – 7'     2:0 Холанд – 19'     2:1 Фати – 73'    

«Горожане» смогли отметиться быстрым голом. На седьмой минуте отличился форвард хозяев — Хулиан Альварес, забивший с передачи Жереми Доку. На 19-й минуте «Сити» упрочил лидерство благодаря голу нападающего Эрлинга Холанда — 2:0.

«Манчестер Сити» находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков после восьми проведённых матчей. «Брайтон» располагается на шестой строчке, у команды 16 очков. Лидирует в АПЛ на данный момент «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков после девяти туров.

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