Клопп: если бы «Ливерпуль» лучше отдавал последние пасы в игре с «Эвертоном» — было бы 3:0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 9-го тура АПЛ, в котором его команда в родных стенах была сильнее «Эвертона» — 2:0.

«Матч мне очень понравился. Но если бы в первом тайме мы лучше отдавали завершающие передачи, счёт был бы 3:0. Благодаря хорошей игре мы должны были забивать ещё до перерыва, но нам это не удалось. Порой в атаке было сложно, потому что «Эвертон» играл низким блоком и умело подстраивался под наши сильные стороны.

Красная карточка соперника оказала существенное влияние на ход матча. Я просил своих футболистов не зацикливаться на игре в большинстве. Это сложно, потому что в такой ситуации нужно создавать моменты при каждом владении, и потребовалось время на то, чтобы начать это делать. В таких ситуациях нужно расслабиться и активно создавать моменты у чужих ворот.

Что касается Конате – да, он мог быть удалён на 64-й минуте. Поэтому мы сняли его с игры и с тех пор в обороне действовали надёжно и компактно», – приводит слова Клоппа BBC.