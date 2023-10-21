Федотов: давит ли место в таблице РПЛ? ЦСКА — великий клуб, играть ещё очень много

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, давит ли на команду текущее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, после сегодняшней ничьей с «Рубином» (0:0) армейцы находятся на пятой строчке.

«Место в таблице на команду не давит? Конечно, есть много факторов. ПФК ЦСКА — великий клуб, и тут априори задача быть в верхней части таблицы. Но были разные причины, о которых мы сейчас говорить не будем. Команда двигается дальше, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Играть ещё очень много. Понятно, что мы отстаём от лидирующего «Краснодара» на много очков. Обидно, значит, нужно предъявлять к себе ещё больше требований и целеустремлённо идти к победе», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

Напомним, сегодня, 21 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Команды сыграли вничью — 0:0.