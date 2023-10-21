Дубль Хвичи помог «Наполи» уверенно обыграть «Верону» в матче 9-го тура Серии А

Сегодня, 21 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А между «Вероной» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо (Палермо). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1, а грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия оформил дубль.

В первом тайме, на 27-й минуте Маттео Политано с передачи Джакомо Распадори открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. Под конец первой половины встречи, на 43-й минуте Хвича Кварацхелия поразил ворота «Вероны», удвоив преимущество гостей. В начале второго тайма, на 55-й минуте Хвича забил ещё один гол «Наполи», оформив дубль и доведя счёт встречи до разгромного. Вскоре, на 60-й минуте Дарко Лазович смог отыграть один мяч. Больше голов во встрече не было, счёт матча остался прежним — 3:1, уверенная победа «Наполи».

Эта победа позволила «Наполи» набрать 17 очков и расположиться на пятом месте в Серии А. «Верона» осталась на 16-м месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав восемь очков в девяти встречах.