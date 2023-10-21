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ЦСКА оставил записку в раздевалке после матча с «Рубином» в чемпионате России

ЦСКА оставил записку в раздевалке после матча 12-го тура МИР РПЛ с «Рубином». Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» и завершилась со счётом 0:0.

«До новой встречи в Москве!» — написано в записке на татарском языке. Также армейцы оставили соперникам мягкую игрушку – коня в спортивной форме ЦСКА.

Традицию убираться в гостевой раздевалке и оставлять записку с мягкой игрушкой ввёл главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Специалисту помогает персонал команды, а также сами игроки.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 18 очками. «Рубин» находится на 10-м месте с 13 очками.

В следующем, 13-м туре РПЛ ЦСКА встретится с «Краснодаром», а казанский «Рубин» с «Балтикой».