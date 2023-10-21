Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Торино» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 21 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Торино»: Милинкович-Савич, Лазаро, Родригес, Схюрс, Тамезе, Белланова, Риччи, Влашич, Сек, Линетты, Пеллегри.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Ачерби, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Напомним, за «Торино» играет экс-защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Сегодняшний матч грузинский защитник начнёт со скамейки запасных.

В текущем чемпионате «Интер» идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков после восьми туров. «Торино» располагается на 14-м месте, имея в активе девять очков.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Интер» (1:0, 1:0).