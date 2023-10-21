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«Локомотив» — «Динамо» 0:0, результат матча 12-го тура РПЛ, 21 октября 2023 года

«Локомотив» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче 12-го тура РПЛ
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Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды так и не смогли выявить победителя во встрече, сыграв со счётом 0:0.

В первом тайме обе команды имели моменты для взятия ворот, но сделать это не сумели — на перерыв оба коллектива ушли без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры остался тем же — и «Локомотив», и «Динамо» имели множество голевых моментов для того, чтобы открыть счёт в матче, но так и не смогли их реализовать. Встреча закончилась безголевой ничьей, 0:0.

После данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
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