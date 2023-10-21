«Балтика» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встретятся калининградская «Балтика» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Остойич, Радмановац, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

В прошлом туре РПЛ «Балтика» дома обыграла «Оренбург» со счётом 1:0, а «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу в матче с «Ростовом» — 3:2.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 27 очков за 11 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали 10 очков.