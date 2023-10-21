«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на лондонское дерби

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Сегодня, 21 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Силва, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг, Джексон.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В обеих играх победил «Арсенал» — 1:0 и 3:1.

В данный момент «Челси» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков по итогам восьми проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у этого лондонского клуба 20 очков.