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Холанд забил девять голов в девяти матчах АПЛ в этом сезоне

Холанд забил девять голов в девяти матчах АПЛ в этом сезоне
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Таким образом, норвежский форвард забил свой девятый мяч в девяти турах английской Премьер-лиги.

В остальных клубных турнирах текущего сезона Холанд сыграл четырежды и не сумел отметиться голом. С учётом голов за сборную Норвегии у Эрлинга 12 голов в 16 матчах сезона.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «горожан» 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 52 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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