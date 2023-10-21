Футболист Александер-Арнольд едва не погиб из-за упавшей на машину опоры ЛЭП

Футболист английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд едва не погиб по дороге на базу клуба.

«Ветер был настолько сильным, что внезапно вырвал опору ЛЭП. Это действительно страшно. Чудо, что никто не пострадал. Кого-то запросто могло убить», — приводит слова источника The Sun.

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В момент, когда Александер-Арнольд ехал на тренировку, ветер вырвал опору ЛЭП. Конструкция упала на машину, которая двигалась перед автомобилем футболиста. Защитнику удалось избежать столкновения, второй водитель не пострадал.

Ранее британская метеослужба объявила самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма «Бабет». Его ввели впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм «Деннис». Синоптики предупреждают об обильных дождях, местами сопровождающихся сильными порывами ветра. По их прогнозам, выпадет 100-150 миллиметров осадков, в некоторых районах количество может достичь до 200-250 миллиметров.